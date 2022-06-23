Песков опроверг заявления Киева о краже Россией украинского зерна
Москва, 23 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Россия не крала у Украины никакого зерна, заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он прокомментировал слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который ответил на заявления Киева о поставках Москвой Анкаре «украденного украинского зерна». Дипломат сообщил о проведённом расследовании, которое установило, что обвинение не соответствует действительности.
Песков предложил журналистам попросить комментарий по международной ситуации у МИД России.
«Россия не крала никакого зерна», — сказал он.