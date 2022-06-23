Воронеж, , 13:35 — REGNUM Воронежская областная дума досрочно прекратила депутатские полномочия Анатолия Шмыгалева, решение было принято на заседании 23 июня.

Воронежская областная дума Vrnoblduma.ru

В соответствии с постановлением, депутатские полномочия были прекращены на основании заявления самого Шмыгалева.

Теперь уже бывший депутат опроверг информацию о том, что он сложил полномочия из-за наличия счетов и недвижимости зарубежом, пояснив, что причиной отставки стала предварительная договорённость, уточняет «Вести Воронеж».

Анатолий Шмыгалёв представлял в Воронежской областной думе «Справедливую Россию». Депутатом думы он был с 2005 года, на протяжении трёх сроков подряд. Является председателем совета директоров строительной компании «Инстеп». Отметим, что Шмыгалев входил в число самых обеспеченных депутатов Воронежской облдумы — так, за 2021 год его доходы составили 149,7 млн рублей.