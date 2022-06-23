Москва, 23 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В настоящее время на российский портал «Госуслуги» со стороны Украины зафиксирована мощная DDoS-атака. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Минцифры России в своём телеграм-канале.

Digital.gov.ru Госуслуги

«Минцифры России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на Госуслуги, инициированные со стороны Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что около 09:30 мск в украинских телеграм-каналах началось распространение призывов к атакам на портал госуслуг и всю инфраструктуру электронного правительства РФ.

При этом отмечается, что в Киеве объявили приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг в России и опубликовали для атак свыше 50 IP-адресов.

«С этого момента портал фиксирует почти десятикратный рост нагрузки. В пиковые моменты она составляла до 340 тыс. запросов в секунду. Атаки ведутся не только на портал Госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России», — указывается в сообщении.

Кроме того, подчёркивается, что системы безопасности и управления инфраструктурой предоставления социально значимых услуг работают штатно, данные пользователей надежно защищены и проникновений в инфраструктуру российского электронного правительства не зафиксировано.

«Все технические профильные подразделения Ростелекома мобилизованы. Мы следим за ситуацией и будем держать в курсе новостей», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куйбышевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов.