Абакан, , 13:33 — REGNUM В Хакасии стали известны результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в республиканском министерстве образования и науки.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что максимального результата в 100 баллов не достиг ни один из 1080 выпускников, сдававших этот предмет.

Четыре выпускника вплотную приблизились к результату в 100 баллов. Илья Татаринов из абаканского лицея, Регина Токоякова из Хакасской национальной гимназии, Анастасия Говорушкина и Антонина Ефимова из черногорской гимназии набрали по 98 баллов.

Всего в Хакасии в 2022 году насчитывается 138 высокобалльников по обществознанию, набравших от 81 балла. Средний балл по республике — 61.

Напомним, ЕГЭ по обществознанию стал самым массовым экзаменом по выбору в Хакасии.

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