Берлин, 23 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Власти Германии предпримут дальнейшие действия, если подача газа по трубопроводу «Северный поток» из России не будет возобновлена в полном объеме, заявил 23 июня журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток »

По его словам, техническое обслуживание трубопровода займет десять дней.

«Если после этого газ не пойдет, нам необходимо будет предпринять дальнейшие действия», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, план по чрезвычайной ситуации в газовой сфере, состоящий из трёх этапов, германские власти запустили весной. Первый этап — стадия раннего предупреждения, второй — стадия повышенной готовности, третий — чрезвычайная ситуация с вмешательством государства в рыночный процесс.

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