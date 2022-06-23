Москва, 23 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Все эпизоды использования западного оружия на Украине Россия тщательно фиксирует. Об этом 23 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этих вооружений», — сказал Песков.

Он добавил, что если какая-то часть из западных вооружений доберётся до передовых позиций и не будет уничтожена, то российские военные отследят то, как они используются.

Ранее сообщалось, что Украина якобы дала ФРГ гарантии того, что поставляемое ей оружие будет использовано только в целях обороны, и обстрелов российской территории не будет.