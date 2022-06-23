Черкесск, 23 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии станут получать больше за свой труд сотрудники бюджетных учреждений. С 1 июля региональная минимальная заработная плата для работников бюджетной сферы составит 15 279 рублей, сообщили 23 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Прокуратура Калужской области Зарплата

Решение о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы было принято на заседании республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Перед работодателями стоит задача довести зарплату до установленного уровня, пересмотреть выплаты из среднедневного заработка и считать больничные с учетом изменений», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя Карачаево-Черкесии.