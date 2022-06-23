Волгоград, 23 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Бетонные плиты провалились под одной из опор Астраханского моста в центре Волгограда, об этом стало известно 23 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Под мостом

На проблему в социальных сетях обратил внимание общественник Максим Гелунов. По словам активиста, под мостом формируется стихийная свалка, не выкашивается сухой камыш, видна трещина на пешеходной лестнице на склоне со стороны Центрального района. Вокруг второй опоры Астраханского моста провалился грунт с бетонными плитами, общественник обеспокоен — может ли это повлиять на несущую способность опоры.

В администрации города ответили, что мост регулярно проверяют специализированные организации, менее года назад «РосдорНИИ» дал заключение об исправном состоянии конструктивных элементов.

«Очередное плановое обследование будет проведено в ближайшее время. По вопросу деформации плит: на текущей неделе была проведена внеочередная выездная комиссия, которая установила, что имеется факт провала плит берегоукрепления, а не мостовых опор, что не создает угрозы для эксплуатации сооружения. Рекомендации по устранению нарушения будут разработаны после более детального планового обследования», — сообщили в мэрии.

Проблему стихийной свалки под мостом может решить концепция развития поймы реки Царицы от Астраханского путепровода до улицы Глубокоовражной с обустройством современной зоны отдыха, считают в администрации. На очередную уборку территории в ближайшее время выйдут сотрудники «Волгоградзеленхоза».