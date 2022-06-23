Москва, 23 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Ликвидация госстройнадзора в дорожном строительстве приведет к росту числа нарушений и ДТП, связанных с качеством автодорог. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил лидер фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Минстрой предложил отменить государственный строительный надзор при строительстве и реконструкции автодорог. Министерство отмечает, что при капремонте дорог госстройнадзор не осуществляется, в итоге аварии, вызванные нарушением технологии работ, не зафиксированы.

«Ведомство объясняет свою странную инициативу тем, что нарушения при строительстве и ремонте дорог крайне редки. Это прямо-таки сенсационная новость», — возмущен Миронов.

Он привел данные, в соответствии с которыми в одной только Свердловской области прокуратура недавно выявила почти 500 таких нарушений, в Новосибирской области за некачественный ремонт в 2021 году подрядчиков оштрафовали на 100 млн рублей.

За 2020 год Генпрокуратура выявила почти 180 тыс. нарушений в дорожной сфере, указав, что большинство региональных дорог не соответствуют требованиям, указал парламентарий.

«И это говорит в том числе о качестве строительного надзора, который нужно не упразднять, а усиливать», — убежден Миронов.

Кроме того, продолжил депутат, имеется нескончаемый ямочный ремонт и инциденты с укладкой асфальта в снег.

«И это только доказывает, что стройнадзор при капремонте нужно возвращать. По экспертным оценкам, не менее 30% ДТП связаны именно с качеством дорог. Смягчение надзора приведет к увеличению процента таких аварий и числа нарушений при дорожном строительстве», — заключил он.