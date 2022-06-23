Саранск, 23 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Министром финансов Мордовии назначен Сергей Тюркин, который ранее возглавлял ведомство в статусе исполняющего обязанности. Соответствующий указ подписал глава региона Артем Здунов.

пресс-служба министерства финансов Мордовии Глава минфина Мордовии Сергей Тюркин

В период с 2006 по 2019 год Тюркин работал в администрации Саранска на должностях ведущего, главного специалистов, заместителя заведующего отдела финансового управления, начальника финансового управления, директора департамента финансов. С 2019 года работает в минфине республики.

ИА REGNUM напоминает, в августе 2019 года Тюркин был назначен первым заместителем главы минфина Мордовии. На должность главы ведомства был назначен в августе 2020 года, после отправки правительства в отставку работал в статусе исполняющего обязанности.