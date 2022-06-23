Москва, 23 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Россия дорожит своей репутацией на газовом рынке. Об этом 23 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Российская Федерация строго выполняет все свои обязательства. И будучи весьма и весьма надёжным и зарекомендовавшим себя на протяжении многих десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу, Россия весьма аккуратно к своему реноме относится», — заявил Песков.

«Существуют определённые технологические циклы обслуживания инфраструктуры. По этим циклам лучше получать информацию от Газпрома. Но, ещё раз повторяю, Россия была и остаётся весьма и весьма надёжным поставщиком энергоресурсов в Европу», — указал он.