Караганда, Казахстан, 23 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Белагашском лесничестве Бухар-Жырауского района Карагандинской области Казахстана спасатели ликвидировали крупный природный пожар. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

Сообщается, что площадь пожара составляла более 100 га. Его тушили на протяжении двух дней.

В ведомстве также сообщили, что в Каркаралинском районе продолжают тушить ещё два природных пожара. Один возник 21 июня в десяти километрах от посёлка Егиндыбулак, площадь возгорания около 400 га. Второй пожар возник 22 июня и охватил около 500 га.

По данным спасателей, в тушении пожаров в области участвуют 182 человека и 30 единиц техники. Также для борьбы с огнём привлеки вертолеты. Тушение осложняет горно-скалистая местность и сильный ветер. Рядом также нет водоёмов с водой.