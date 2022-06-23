Сеул, 23 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В начале этой недели ВВС Южной Кореи и США провели совместное патрулирование мест, где в годы Корейской войны (1950–1953 гг) проходили ожесточенные бои. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейских ВВС.

U.S. Air Force F-15

Сообщается, что 21 июня в воздух были подняты четыре южнокорейских истребителя F-15K и четыре американских истребителя F-16, однако об этом стало известно лишь сейчас.

Известно, что данный полет является демонстрацией готовности противостоять ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР.

В ходе патрульного полета истребители пролетели над городом Тэгу, куда в годы войны впервые были поставлены истребители F-51 Mustang, над городами Пхохан и Пусан, где шли ожесточенные бои и располагался логистический узел, над островом Кодже, где было размещено большое количество военнопленных, а также над городом Пхёнтхэк.