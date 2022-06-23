Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В детский оздоровительный комплекс «Дружных» в поселке Молодежное Курортного района Санкт-Петербурга 23 июня прибывает первая группа школьников из города-побратима Мариуполя (Донецкая Народная Республика). Сегодня в лагере начинается первая смена «Петербургских каникул» для детей из Донбасса. Всего в лагере «Дружных» для них организовано четыре смены по две недели каждая.

gov. spb.ru Одна из комнат в детском лагере, где будут отдыхать дети из Мариуполя

По прибытию петербургские врачи проведут комплексную диспансеризацию детей. Для них будет организовано сбалансированное шестиразовое питание, причем блюда в течение смены не будут повторяться. В лагере сформировано 20 отрядов, каждому соответствует свой цвет. Дети получат форму нескольких видов — ежедневную, для занятий спортом, а также для парадных мероприятий. Детей из Мариуполя ждет экскурсионная программа, они посетят Петергоф, Кронштадт, музеи, театры и цирк.

Те, кто в этом году заканчивает школу, приглашены на праздник выпускников «Алые Паруса», который пройдет 24 июня. Также на праздник приглашены и выпускники школ Луганска (ЛНР).

«Детям многое пришлось пережить, им нужен отдых, забота и внимание, новые впечатления и новые знания. Нужны оздоровительные программы. Мы подготовились к встрече ребят. Все организовали так, чтобы «Петербургские каникулы» были яркими и насыщенными. Северная столица подарит детям тепло и новых друзей», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.