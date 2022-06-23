Бухарест, 23 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В ходе розыгрыша государственной лотереи Румынии местный житель правильно назвал все цифры раунда и стал обладателем приза в размере 196 тыс. леев ($50 тыс.). Об этом 23 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, выигрышный билет был приобретен в Тимишоаре (Трансильвания). На данный момент призер не пришел за вознаграждением.

Напомним, Румыния является единственной страной Восточной Европы, где система азартных игр взята под правительственный контроль.

Ранее в розыгрыше указанной лотереи был получен выигрыш в размере 8 496 320 леев (1,71) млн. евро.