Ярославль, 23 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Полномочия по организации работы общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе перейдут на уровень региона. В областную думу внесён соответствующий законопроект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Сейчас за работу общественного транспорта отвечают местные власти. Однако начатая в 2021 году транспортная реформа в Ярославле вызвала массовое недовольство горожан.

«В настоящее время организация пассажирских перевозок в каждом муниципальном районе относится к полномочиям органов местного самоуправления. Нередко это вызывает определенные сложности, и жители жалуются на недочеты или плохое качество транспортного обслуживания. Это в полной мере демонстрирует ситуация в Ярославле. Комплексная модернизация системы пассажирских перевозок, которую мы планируем провести, позволит выработать единый подход к транспортной работе и оперативно решать возникающие проблемы», — сказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Перераспределение полномочий — не нововведение Ярославской области. В ряде регионов это уже произошло, в соседней Костромской области этот процесс начат. Как говорят в дептрансе, при разработке законопроекта учитывался опыт других регионов.

Главной особенностью перемен станет переход на так называемые брутто-контракты с 2023 года. Перевозчики будут получать выручку не за количество перевезенных пассажиров, а за километраж. Власти считают, что это позволит перевозчикам сосредоточиться на качестве предоставляемых услуг.

«Сейчас перевозчики заинтересованы в работе в часы пик, когда пассажиропоток максимальный. Именно этот фактор вызывает длительное ожидание автобусов на остановках. Брутто-контракты — это другой принцип финансирования работы перевозчиков. Выручка за проданные билеты будет полностью поступать в бюджет региона. Перевозчик будет получать оплату за выполненные рейсы. При этом будет строго отслеживаться соблюдение расписания и остановок на маршруте. За нарушение этих параметров предусмотрены штрафы от суммы контракта», — пояснила Татьяна Черемных.

На модернизацию транспортной работы в следующем году предложено направить порядка 7,7 млрд рублей. Условия госконтрактов, предлагаемые законопроектом, повышают требования к организации перевозок и подвижному составу. В их числе — наличие систем видеонаблюдения, речевого и визуального информирования пассажиров, учета пассажиропотока, валидаторов для бесконтактной оплаты проезда, а также брендированный подвижной состав, возраст которого не должен превышать 1 год. Решать эти задачи перевозчики должны будут, в том числе из средств, полученных в качестве оплаты по госконтрактам.

«Реализация проекта позволит увеличить число автобусов. По предварительным подсчетам, сейчас на Ярославль и Ярославский район требуется не менее 600 машин. Также требования к организации перевозок подразумевают существенное обновление автопарка. На дороги Ярославля и Ярославского района будут выходить современные, комфортные, надежные автобусы, приспособленные для работы в местных климатических условиях», — добавила Татьяна Черемных.

Пилотный проект будет реализован уже в июле. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас проводится конкурс для осуществления перевозок пассажиров по маршруту №176 Ярославль (Ярославль-Главный) — Щедрино. По требованиям контракта на него должны выйти новые, современные, комфортабельные автобусы. Весь подвижной состав будет брендирован, машины — не старше одного года. В каждой — системы видеонаблюдения, речевого и визуального информирования пассажиров, учета пассажиропотока, а также валидаторы для бесконтактной оплаты проезда.

Для организации перевозок рассматривается возможность создания единого центра управления транспортной работой — государственного казенного учреждения. Оно будет выступать заказчиком работ по госконтракту и администратором доходов от платы за проезд. Также учреждение будет формировать маршрутную сеть и контролировать выполнение условий госконтрактов.

В других муниципальных образованиях отвечать за внутренние перевозки по-прежнему будут местные администрации.