В Ярославле транспортные полномочия передадут региону
Ярославль, 23 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Полномочия по организации работы общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе перейдут на уровень региона. В областную думу внесён соответствующий законопроект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.
Сейчас за работу общественного транспорта отвечают местные власти. Однако начатая в 2021 году транспортная реформа в Ярославле вызвала массовое недовольство горожан.
Перераспределение полномочий — не нововведение Ярославской области. В ряде регионов это уже произошло, в соседней Костромской области этот процесс начат. Как говорят в дептрансе, при разработке законопроекта учитывался опыт других регионов.
Главной особенностью перемен станет переход на так называемые брутто-контракты с 2023 года. Перевозчики будут получать выручку не за количество перевезенных пассажиров, а за километраж. Власти считают, что это позволит перевозчикам сосредоточиться на качестве предоставляемых услуг.
На модернизацию транспортной работы в следующем году предложено направить порядка 7,7 млрд рублей. Условия госконтрактов, предлагаемые законопроектом, повышают требования к организации перевозок и подвижному составу. В их числе — наличие систем видеонаблюдения, речевого и визуального информирования пассажиров, учета пассажиропотока, валидаторов для бесконтактной оплаты проезда, а также брендированный подвижной состав, возраст которого не должен превышать 1 год. Решать эти задачи перевозчики должны будут, в том числе из средств, полученных в качестве оплаты по госконтрактам.
Пилотный проект будет реализован уже в июле. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас проводится конкурс для осуществления перевозок пассажиров по маршруту №176 Ярославль (Ярославль-Главный) — Щедрино. По требованиям контракта на него должны выйти новые, современные, комфортабельные автобусы. Весь подвижной состав будет брендирован, машины — не старше одного года. В каждой — системы видеонаблюдения, речевого и визуального информирования пассажиров, учета пассажиропотока, а также валидаторы для бесконтактной оплаты проезда.
Для организации перевозок рассматривается возможность создания единого центра управления транспортной работой — государственного казенного учреждения. Оно будет выступать заказчиком работ по госконтракту и администратором доходов от платы за проезд. Также учреждение будет формировать маршрутную сеть и контролировать выполнение условий госконтрактов.
В других муниципальных образованиях отвечать за внутренние перевозки по-прежнему будут местные администрации.