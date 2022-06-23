Брюссель, 23 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Глава Косово Вьоса Османи 23 июня прибыла в Брюссель на саммит ЕС-Западные Балканы, где уже провела встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европарламента Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Скриншот с YouTube Дуа Липа

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во время совместной фотосессии Османи ответила на вопрос фон дер Ляйен об американской певице албанского происхождения, пригласив Макрона, Мишеля и главу Еврокомиссии на фестиваль Sunny Hill Festival 2022.

Фестиваль состоится в Приштине в период с 4 по 8 августа. На фестивале выступит Дуа Липа, а также другие звезды мирового масштаба. В конце августа фестиваль также пройдет в Тиране.