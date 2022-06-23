Москва, 23 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Россию прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 23 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

«В четверг и в пятницу с неформальной поездкой здесь находится президент Белоруссии Лукашенко», — заявил Песков.

«В резиденции в Завидово у них сегодня неформальное общение, которое будет прервано в 15:00, потому что президент России сегодня и завтра будет принимать участие в саммите БРИКС», — указал он.