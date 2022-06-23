Саратов, 23 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. На набережной города Саратова в сентябре пройдет церемония открытия финала Всероссийских игр «Умных городов». Как заявил врио губернатора региона Роман Бусаргин, данные спортивные соревнования состоятся в России впервые.

Кизенков Константин Саратов

Участниками финала игр станут свыше 1,7 тыс. спортсменов-любителей в возрасте от 16 до 60 лет. Соревнования пройдут по 11 видам спорта на 16 спортивных объектах Саратова. К играм привлекут более 300 волонтеров.

Саратовскую область представят 186 человек. Открытие игр запланировано 2 сентября, закрытие — 4 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, при поддержке федерального центра завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» в Саратове и реконструкцию водно-спортивной базы «Олимпия» в Энгельсе.

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