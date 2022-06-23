Самара, 23 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. «Лучи Победы» озарят небо над Самарой 24 июня 2022 года. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Парад Победы, Москва, 24 июня 1945 года

Сообщается, что в этот день в 1945 году в Москве прошел Парад Победы, в котором приняли участие порядка 200 жителей Куйбышевской области. Тогда в 23:00 часа ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец и прогремел салют.

Данная акция в Самаре пройдет около памятника штурмовику ИЛ-2 и монумента на площади Славы. С 23:00 часов до 23:35 прожекторы будут освещать небо и эти объекты.

Отмечается, что акция «Лучи Победы» призвана напомнить о подвиге, мужестве и героизме советского народа во время Великой Отечественной войны. Доступ к памятнику «Ил-2» будет ограничен.