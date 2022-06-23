Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Медики Санкт-Петербурга выразили желание помогать пациентам в Донбассе. Об этом 23 июня рассказал главный врач поликлиники № 14 Выборгского района Петербурга города Виктор Панов, сообщает издание «Петербургский дневник».

Дарья Драй ИА REGNUM Медики

Сотрудники медучреждений Северной столицы всё чаще заявляют о готовности отправиться на Донбасс, чтобы помогать местным жителям. В городе формируют списки добровольцев.

«У нас в поликлинике, как и во всех учреждениях амбулаторной сети города, было проведено собрание, где я спросил, кто готов добровольно отправиться в командировку в Донбасс, если потребуется, чтобы поработать там вахтовым методом. Сразу согласились 16 человек: 10 женщин и 6 мужчин», — отметил главврач поликлиники Виктор Панов.

Он добавил, что среди тех, кто заявил о готовности отправиться в командировку в ДНР и ЛНР, врачи, фельдшеры, медсёстры и санитары. Их возрастной диапазон достаточно широк, от 25 до 60 лет.

Напомним, что Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами. Специалисты Северной столицы помогут восстановить Октябрьский район города.