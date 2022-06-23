Прага, 23 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Цены на бензин в Чехии продолжают повышаться и 22 июня достигли исторического максимума. Об этом 23 июня сообщает компания CCS, которая с 2005 года ежедневно собирает данные о стоимости бензина и дизельного топлива на чешских АЗС.

Images Money Дорогой бензин

Согласно этим данным, за последние семь дней средняя цена литра бензина на АЗС в Чехии увеличилась на 0,27 кроны, составив в среднем 47,96 кроны (около $2,2).

При этом указывается, что литр дизельного топлива в стране за это же время подорожал на 1,06 кроны и теперь стоит в среднем 48 крон (около $2,3).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что власти Чехии ставят своими главными целями на ближайший период достижение энергетического суверенитета страны.