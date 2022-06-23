Кемерово, , 13:18 — REGNUM В Кемеровской области пройдёт молодежная прямая линия губернатора Сергея Цивилёва. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв Правительство Кемеровской области

«Она начнётся в 11:00 (время местное) 27 июня. Свой вопрос главе региона смогут задать представители кузбасских школ, колледжей, техникумов, вузов, а также участники детских и молодёжных движений из северной и южной агломераций», — уточнили в областной администрации.

Трансляция будет доступна на телеканалах «Россия-24», «Кузбасс Первый», «10 канал» в Новокузнецке, на радиостанции Кузбасс-ФМ, а также в аккаунтах Сергея Цивилева в соцсетях.