Москва, 23 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Нефть продолжила дешеветь на торгах 22 июня, на этот раз снизившись за день на 2,5%, поддавшись общим негативным настроениям на финансовых площадках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

«Сегодня, 23 июня, нефть марки Brent открылась гэпом вниз и остается неподалеку от нижней границы диапазона, который накануне расширился до уровней 19 мая в районе $107. Котировки слегка отскочили, но все еще остаются ниже $110.

Продавцы продолжают задавать тон на рынке черного золота, где после обновления мартовских максимумов за пределами отметки $125 путь наименьшего сопротивления пролегает на юг, по крайней мере, на данном этапе.

Такая динамика говорит о преобладающих страхах по поводу рецессии, которые мешают росту рисковых активов в целом. И чем больше ястребиных сигналов подают мировые Центробанки, тем сильнее становятся экономические волнения.

Дополнительную нервозность в сырьевой сегмент привнес вчерашний отчет Американского института нефти, который отразил рост запасов сырой нефти на прошлой неделе более чем на 5,5 млн баррелей, что стало неожиданностью для обозревателей рынка и трейдеров, которые рассчитывали на падение показателя.

Более того, запасы бензина тоже увеличились, на 1,2 млн баррелей, хотя разгар сезона вождения предполагает противоположную динамику запасов.

Теперь игроки ждут официальную статистику, которая, как предупредили в минэнерго США, может выйти с задержкой из-за системного сбоя.

С точки зрения технического анализа, чем дольше Brent находится под отметкой $110, тем выше риск смещения котировок в более низкий диапазон, где на горизонте уже появится круглая отметка $100.

Впрочем, покупатели, скорее всего, подберут фьючерсы раньше, поскольку беспокойство по поводу дефицита предложения из-за геополитических событий никуда не исчезло», — считает эксперт.

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