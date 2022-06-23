Краснодар, , 13:16 — REGNUM Подъём уровня воды с превышением опасных отметок прогнозируется на реках в Краснодарском крае 23, 24 и 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Спасатели ожидают подъёма уровня воды в реках бассейна реки Кубань на юго-восточной территории края (это Апшеронский, Белореченский, Мостовский районы), на юго-западных реки Кубань (Абинский, Крымский, Северский районы, МО Горячий Ключ), а также в реках Черноморского побережья (Туапсинский район, Геленджик).

МЧС напоминает жителям правила поведения в зоне внезапного затопления во время паводка: необходимо собрать необходимые документы, ценности, лекарства, оказать помощь детям, инвалидам, пожилым людям, отключить электро- и газоснабжение, выпустить домашний скот. Во возможности рекомендуется покинуть зону затопления либо подняться на верхние этажи, чердак, крышу дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил о прогнозируемых 23 июня ливнях, самые интенсивные осадки ожидаются в Туапсинском районе и в Сочи.