Минск, 23 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 800 уголовных дел по фактам обстрелов киевским режимом мирного населения ДНР и ЛНР. Об этом 23 июня сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин во время подписания с генпрокурором Белоруссии Андреем Шведом в Минске постановления о создании совместной следственно-оперативной группы для расследования уголовных дел о геноциде.

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«С 2014 года мы возбудили более 800 уголовных дел. Есть конкретные обвиняемые, военные преступники. С начала специальной военной операции на Украине мы активизировали работу нашей следственной группы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик», — заявил Бастрыкин.

Он добавил, что в СКР выступают за то, чтобы правосудие осуществлялось на территории совершения преступлений. В этой связи в ведомстве используют все возможности международного и российского права, чтобы все преступники понесли заслуженную ответственность за свои злодеяния.