Красновишерск, Пермский край, , 13:18 — REGNUM В Пермском крае с 11 июня ведутся поиски пропавшего на реке Вишера туриста, сообщили 23 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью.

река Вишера в Пермском крае пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю

Заявление об исчезновении туриста поступила в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях вечером 11 июня. В этот день утром группа туристов не обнаружила в палатке одного участника экспедиции.

В поисково-спасательных работы задействованы полицейские, пожарные, поисковики, чиновники, туристы, родственники, волонтёры, лесники, спасатели, сотрудники группы применения беспилотных авиационных систем Главного управления МЧС России по Пермскому краю. За время проведения поисковых работ привлечено более 250 человек, 33 единицы техники, семь плавсредств.