Вашингтон, 23 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Ремастер-версию фильма-катастрофы «Титаник» выпустят в прокат ко Дню Святого Валентина. Об этом 23 июня пишет Deadline.

Цитата из к/ф «Титаник». реж Джеймс Кэмерон. 1997. США

Картину покажут в формате 3D 4K HDR с высокой частотой кадров. Прокатом займутся компании Disney и Paramount. Ожидается, что обновлённая версия фильма выйдет 10 февраля 2023 года.

ИА REGNUM напоминает, что «Титаник» вышел в 1997 году — режиссёром картины является Джеймс Кэмерон. Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.