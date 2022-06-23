Саранск, 23 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание по вопросам развития мусульманской культуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Bugulma.tatar.ru Сабантуй

«У нас в республике проживают представители 119 национальностей, зарегистрировано 495 религиозных организаций, включая мусульманские. Для нашего региона это довольно много и это хорошо, потому что позволяет с разных позиций рассматривать любые вопросы и принимать правильные решения», — отметил он.

Основная часть населения республики по вероисповеданию православные христиане — около 93% граждан, ислам исповедуют около 5% жителей региона.

По словам главы региональной национально-культурной автономии татар Мордовии «Якташлар» Руслана Мухаева, за последние четыре года организация провела около 300 мероприятий разного уровня — состоялся конкурс «Татар Кызы Мордовия — 2021», в конце мая в Мордовии прошел чемпионат России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин, в начале июля республика примет Всероссийский сельский Сабантуй.

Также организация активно поддерживает предпринимателей и халяль-индустрию, внутренний и въездной туризм. Мусульмане Мордовии активно участвуют в духовно-просветительских проектах и программах.

Здунов подчеркнул, что укрепление межэтнического и межрелигиозного согласия — это основа сохранения общероссийской гражданской идентичности и целостности Российского государства. По его инициативе при главе республики будет создан новый консультативный орган — Совет по развитию мусульманской культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский сельский Сабантуй 1 июля откроется в мордовском селе Лямбирь. 2 июля программа праздника будет продолжена в Аксёнове. Обязательно будет представлена культура Мордовии, поскольку в празднике примут участие все районы республики. Также в рамках торжества выступят творческие коллективы Татарии, пройдут спортивные состязания, межрегиональный фестиваль резчиков по дереву, все желающие смогут попробовать блюда традиционной татарской кухни.

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