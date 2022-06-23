Самара, , 13:13 — REGNUM Град, усиление ветра до 20 метров в секунду ожидается в Самарской области. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, днем 23 июня в регионе ожидается гроза, возможен град, при грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Такая погода может сохраниться до вечера.

Согласно данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Самарской области ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, возможен град. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха днем может прогреться до +28°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сильный ветер повредил крыши нескольких зданий.