Дудинка, Красноярский край, , 13:11 — REGNUM В Таймырском районе Красноярского края проводится проверка по факту гибели подростка, утонувшего в реке Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Трагедия произошла днём 23 июня. По предварительным данным, на берегу Енисея в городе Дудинка отдыхала компания из четырёх одноклассников — двух девочек и двоих мальчиков. Они плавали в запрещённом для купания месте.

Во время купания подросток и одна из девочек начали тонуть. Двое других детей попытались их спасти. Девочку спасти удалось, а мальчик скрылся под водой. Обнаружить его приятели не смогли.

Тело подростка ищут в предполагаемом месте утопления. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Эвенкии Красноярского края подросток утонул, попытавшись переплыть реку Нижнюю Тунгуску.

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