Молдавия, 23 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Молдавии поддержали предложение правительства продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране с 24 июня на 45 суток. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Сообщается, что продление режима ЧП поддержали 59 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность». Оппозиционные депутаты были против и задали вопрос премьер-министру Наталье Гаврилице, пришедшей в парламент, сколько времени правительство собирается продлевать этот режим.

«Столько нам нужно будет иметь возможность принимать срочные решения и быстро действовать в интересах граждан», — сказала Гаврилица.

Она заявила, что это будет зависеть от того, как развивается ситуация на Украине. При этом во время заседания перед парламентом проходила акция протеста, участники которой требовали прекратить продлевать чрезвычайное положение.

Напомним, режим ЧП в Молдавии ввели 24 февраля. Он позволяет властям вводить ограничения на потребление разных видов энергии, а также упрощает процедуру выделения средств из бюджета на незапланированные расходы. Кроме того, запрещены массовые акции, а работа СМИ находится под дополнительным контролем.