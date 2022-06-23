Москва, 23 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль 22 июня в моменте нарушала целостность уровня 53 руб., но закрылась над этой отметкой, которая пока преграждает путь рублевым быкам на торгах 23 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Котировки подрастают в пределах 0,5% и все еще остаются в районе семилетних минимумов, обновленных 22 июня.

И без того крепкий рубль, заручившийся целым спектром факторов поддержки, получает дополнительную поддержку в эти дни за счет налогового периода, во время которого экспортеры традиционно конвертируют валютную выручку в рубли.

Соответственно, после прохождения пика налоговых выплат подверженность нашей валюты давлению со стороны USD несколько усилится.

Впрочем, это не значит, что произойдет резкий отскок котировок от многолетних минимумов — рубль будет оставаться сильным, пока сохраняется нынешний дисбаланс импорта и экспорта.

Перспективы потенциального отступления «россиянина» будут зависеть от темпов восстановления импорта. Пока этот процесс протекает очень медленно и, возможно, оживится ближе к концу 2022 года.

Тем временем власти в лице Минфина и Центробанка не могут напрямую повлиять на курс рубля. Так что в ближайшее время рубль будет оставаться крепким, и на данном этапе нельзя исключать падение доллара до 50 рублей», — предполагает эксперт.

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