Лондон, , 13:09 — REGNUM Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций, сообщает 23 июня сайт правительства страны.

Фунты стерлингов Victor

Под запрет попали экспорт, поставки, доставки и другие способы взаимодействия, касающиеся химического и биологического оружия, запрет на использование в России авиатоплива и добавок для него. Также ограничения распространяются на импорт из России ряда товаров.

Отдельно запрещён экспорт в Россию и использование в России фунтов стерлингов, запрещается предоставление доступа на использование таких банкнот в РФ.