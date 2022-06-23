Тегеран, , 13:08 — REGNUM Переговоры глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейн Амира Абдоллахиана прошли хорошо, стороны обменялись взглядами по новому соглашению об отношениях Тегерана и Москвы. Об этом глава МИД Ирана заявил на пресс-конференции.

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«Мы провели очень хорошие переговоры с господином Лавровым, мы обсудили разные вопросы по двусторонней повестке дня, региональной повестке дня, также международной повестке», — сказал Абдоллахиан.

По его словам, стороны уделили огромное значение в переговорах вопросу соглашения о всеобъемлющем долгосрочном и стратегическом сотрудничестве.

«Надеемся, что в скором времени нам удастся провести экспертное заседание для финализации содержания этого соглашения с дальнейшей ратификацией этого документа в парламентах», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо обзора стратегических связей Тегерана и Москвы, среди других целей визита Лаврова в Иран — предстоящий саммит глав прикаспийских государств, совместное сотрудничество двух государств по региональным и международным вопросам, а также расширение экономического сотрудничества с евразийским регионом и Кавказом.

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