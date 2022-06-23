Тегеран, , 13:12 — REGNUM Иран готов приступить к отмене виз для российских граждан. Сначала визы отменят для бизнесменов, заявил иранский министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан 23 июня по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран ХосейнАмир Абдоллахиан mid.ru

Глава иранского МИД отметил, что с российской стороной складываются хорошие отношения в вопросе полной либерализации виз. Этот вопрос уже обсуждался, первым шагом будет полная отмена визовых требований для бизнесменов из России.

«В Исламской республике Иран мы выражаем полную готовность объявить об отмене виз на взаимной основе и принять необходимые шаги», — сказал Абдоллахиан.

Он добавил, что специалисты будут финализировать эти вопросы в скором времени.

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