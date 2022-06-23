Донецк, 23 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 23 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено восемь снаряда калибром 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач заявил, что в ходе саммита Североатлантического альянса (НАТО), который состоится в Мадриде в конце июня 2022 года, Польша намерена добиваться изменения стратегической концепции НАТО и укрепления его восточного фланга.