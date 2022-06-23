Москва, 23 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Законопроект о российском магазине приложений внесен в Госдуму, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Мобильные приложения ИА REGNUM

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Предполагается, что в этот магазин будет загружаться программное обеспечение из перечня, утвержденного Минцифры. Также магазин обяжут в обязательном порядке предустанавливать на смартфоны.

«В условиях санкционного давления, неопределённости с поставками оборудования и отключения от иностранной ИТ-инфраструктуры нам необходимо создать собственную нацплощадку с приложениями», — отметил Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России уже работают над несколькими магазинами приложений для устройств с Android.

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Отечественные специалисты пытаются создать аналоги сервиса Google Play.

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