Москва, 23 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Двусторонние планы, рассматриваемые Россией и Ираном, имеющие вполне конкретные очертания, нацелены на то, чтобы не зависеть от санкций Запада. Об этом сегодня, 23 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

По его словам, Россия вместе с Ираном традиционно сотрудничает и в контексте международных усилий по стабилизации рынка нефти и газа. И есть полное согласие в рамках группы ОПЕК+ о необходимости обеспечивать интересы Ирана.

«Что касается двустороннего взаимодействия, то мы всегда находили решения проблем, возникающие в этой сфере, прежде всего из-за незаконных действий США и их сателлитов, пытающихся всячески сковывать развитие энергетического сектора Ирана», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, все незаконные санкции США против Ирана, противоречащие Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) должны быть отменены, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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