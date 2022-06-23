Варшава, 23 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В ходе саммита Североатлантического альянса (НАТО), который состоится в Мадриде в конце июня 2022 года, Польша намерена добиваться изменения стратегической концепции НАТО и укрепления его восточного фланга. Об этом 23 июня заявил заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач во время своего выступления в сейме страны.

Министерство иностранных дел Польши Заместитель государственного секретаря МИД Польши Марчин Пшидач

«Мы добиваемся того, чтобы адекватно описать угрозу, которую представляет Россия, и направления ответа альянса на ее действия. Мы ожидаем, что коллективная оборона будет обозначена в концепции как абсолютно ключевая задача альянса», — сказал он.

Также Пшидач указал, что, по его мнению, ввиду этого необходимо «долгосрочное усиление действий по сдерживанию и обороне» НАТО, включая на его восточном фланге.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Литва заблокировала транзит ряда товаров между Калининградской областью и остальной частью России, поскольку присоединилась к антироссийским санкциям Запада.