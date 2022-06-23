Тегеран, , 13:06 — REGNUM Иран намерен провести трёхсторонний саммит по сирийскому урегулированию с участием России и Турции. Об этом иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан заявил 23 июня на пресс- конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, саммит запланируют в ближайшее время.

«Мы выражаем полную готовность в ближайшее время осуществить… увидеть проведение саммита «тройки» Иран-Россия-Турция (по Сирии) в Тегеране», — сказал Абдоллахиан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил о намерении Москвы добиваться восстановления иранской ядерной сделки в изначальной конфигурации.

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