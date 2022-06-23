Москва, , 13:01 — REGNUM Солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова привезли в больницу в состоянии клинической смерти. Об этом сообщил 23 июня главный врач Домодедовской ЦРБ Андрей Осипов.

Юрий Шатунов Скриншот видео на YouTube

Он рассказал, что пациента доставили в медучреждение в 23:30 в состоянии клинической смерти.

«В течение полутора часов врачи оказывали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — приводит слова Осипова телеканал «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, компания, в которой находился певец Юрий Шатунов, собиралась отправится на рыбалку утром 23 июня.