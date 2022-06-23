Тегеран, 23 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В случае, если бы киевский режим разминировал порты Украины, проблема вывоза украинского зерна была бы давно решена. Об этом 23 июня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в Тегеране.

Лавров Сергей

Как подчеркнул глава МИД РФ, никакой связи между осуществлением специальной военной операции России на Украине и продовольственным кризисом не существует и это уже признают члены правительства США и представители международных организаций, занимающиеся этим вопросом.

«Усилия, которые сейчас предпринимают Турция и генсек ООН, в общем-то были бы давным-давно уже успешными, если бы Украина и ее западные хозяева решили проблему разминирования портов в Черном море», — сказал он.

Также Лавров отметил, что попытки организации международной коалиции по вывозу зерна с Украины направлены только на то, чтобы осуществить вмешательство в дела Черноморского региона под эгидой ООН и добавил, что в Москве это прекрасно понимают.

«Нет никаких проблем с тем, чтобы без нагромождения такого рода схем дать возможность судам, которые заперты украинцами в заминированных портах Черного моря, выйти оттуда. Главное, чтобы это было обеспечено либо разминированием, либо организацией свободных проходов. В том, что касается международных вод, Россия гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор, и на эту тему у нас есть понимание с Турцией», — добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что в настоящее время в Стамбуле планируется провести встречу по «зерновой проблеме», однако её сроки на данный момент неизвестны.