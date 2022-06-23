Пермь, 23 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Перми с 1 июля начнёт действовать расширенная зона платных парковок, сообщает пресс-службе мэрии.

Rostov-gorod.ru Платная парковка

Расширение коснётся ряда улиц Ленинского и Свердловского районов. Стоимость проковочного места составит 20 рублей в час.

В городе в течение нескольких лет происходит расширение площадки платных парковок. Делается это поэтапно, после анализа заполняемости парковок.

За игнорирование платы парковки предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа составляет 1 тыс. рублей.