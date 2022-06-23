Ульяновск, , 13:00 — REGNUM В Ульяновской области снижается суточное количество госпитализированных, при этом вторые сутки подряд умирает по одному пациенту с коронавирусом. Соответствующую обновлённую статистику публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 23 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлен 203 531 случаев заражения коронавирусом, в том числе 20 и 21 июня подтверждено 18 случаев инфицирования, 22 июня выявлены 20 носителей SARS-CoV-2.

Количество вылечившихся от COVID-19 возросло ещё на 25 и достигло 198 515 человек.

Третьи сутки подряд снижается количество госпитализированных: 20 июня в стационары направлены 14 пациентов, 21 июня — семеро больных, 22 июня попали в больницы пять человек.

Жертвой пандемии стал ещё один ковидный больной. Таким образом, всего в Ульяновской области умерли 4714 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в настоящее время доля выздоровевших составляет 97,53%, уровень смертности — 2,32% (от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

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