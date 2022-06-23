Москва, , 12:59 — REGNUM Специальная военная операция на Украине не имеет связи с продовольственным кризисом. Об этом 23 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдоллахияном.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет никакой связи между осуществлением специальной военной операции России на Украине и продовольственным кризисом. Это признают уже и члены правительства США, представители международных организаций, которые занимаются вопросами продовольственной безопасности», — заявил Лавров.

«Кризис и предпосылки для этого кризиса были созданы несколько дет назад, и начался он не сегодня и не вчера. Начался он тоже пару лет назад, когда президент Путин подробно об этом говорил: когда западные страны стали проводить весьма и весьма неосмотрительную и необдуманную, популистскую политику в сфере финансов», — указал он.