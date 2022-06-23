Нур-Султан, , 12:58 — REGNUM Жители Казахстана должны ценить заслуги всех, кто имеет заслуги перед государством, в том числе и сделанное первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Об этом 23 июня заявил по случаю годовщины образования полиции действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Банкнота с портретом президента Назарбаева Национальный банк Республики Казахстан

«Наш общий долг с вами — относиться с почтением к исторической роли первого президента. Будущее поколение казахстанцев сможет дать справедливую оценку его политического наследия», — сказал Токаев.

Он также заявил, что нужно шагать в будущее без оглядки на прошлое. Президент призвал молодёжь работать на благо страны.

Напомним, одним из вопросов, который вынесли на прошедшем в июне в Казахстане референдуме было лишение Назарбаева титула «елбасы» — лидера нации. Кроме того, некоторые политики обвиняют представителей семьи первого президента в соучастии в организации январских беспорядков.

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