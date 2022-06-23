Лима, , 12:57 — REGNUM Утверждение писателя Марио Варгаса Льосы о том, что «Колумбия проголосовала неправильно», избрав Густаво Петро президентом, подверглось резкой критике со стороны известного перуанского журналиста Сесара Хильдебрандта. Об этом пишет Prensa Latina.

Густаво Петро gustavopetro.co

«Это тот же человек, который сказал нам, что мы должны голосовать за Кейко Фухимори, тот же, кто сказал, что мы должны голосовать за ультраправого, который соперничал с Габриэлем Боричем во втором туре в Чили», — напомнил он в видеокомментарии.

Он также напомнил об отсутствии критики прежних властей Колумбии со стороны Нобелевского лауреата: «Что говорит Варгас Льоса о преступном характере правительства Альваро Урибе, покорным преемником которого был Иван Дуке? Но Варгас Льоса ничего не говорит».

Хильдебрандт добавил, что Варгас Льоса «любил этого сумасшедшего [Родольфо Эрнандеса], который был фольклорной версией неграмотного правого крыла»: «Как человек, который был левым, который был таким порядочным, который был моральным ориентиром для одного и даже двух поколений, мог стать таким бельмом на глазу, таким источником зла, политического разложения?».