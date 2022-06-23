Уфа, , 12:59 — REGNUM Шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ураган Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

24 июня в республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. При грозе шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе ночью может понизиться до +11°С, днем воздух может прогреться до +33°С. Ночью и утром в Башкирии на некоторых участках автотрасс возможен туман, видимость до 1000 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 23 июня в Башкирии может пройди кратковременные дожди, грозы.