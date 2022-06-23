Москва, , 12:55 — REGNUM Вооруженные силы России за сутки поразили восемь взводов РСЗО «Ураган» и 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ, заявил 23 июня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении за сутки поражено: восемь украинских взводов РСЗО «Ураган» в районах Авдеевка, Веселое, Дзержинск, Новолуганское, Курдюмовка, а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях в районах Новопокровское, Шалициновка, Артемовск, Часов-Яр, Крутая Балка, Авдеевка, Новоселовка и в районе Клебан-Быкского водохранилища, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики», — заявил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией Вооруженных сил России за прошедшие сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах Харьковской области.

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